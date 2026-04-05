Tihi simptom koji mnogi ignoriraju: Ovo može biti prvi znak raka gušterače

Liječnici upozoravaju osobe starije od 60 godina, posebno one rođene prije 1966., da obrate pozornost na jedan naizgled bezazlen simptom koji može upućivati na ozbiljnu bolest – rak gušterače. Riječ je o bolesti koja se često otkriva prekasno, upravo zato što njezini rani znakovi prolaze nezapaženo.

Simptom koji mnogi ignoriraju

Jedan od najvažnijih ranih znakova upozorenja je žutilo kože i bjeloočnica, poznato kao žutica. Iako može djelovati bezopasno, riječ je o simptomu koji zahtijeva ozbiljnu pažnju.

Stručnjaci upozoravaju da se žutica često lakše uočava na očima, osobito kod osoba tamnije puti. Nastaje zbog nakupljanja bilirubina u organizmu, a može biti povezana s bolestima jetre, žučnim kamencima, ali i rakom gušterače.

Zašto se bolest otkriva prekasno

Rak gušterače jedan je od najopasnijih oblika raka upravo zato što u ranoj fazi gotovo da nema jasnih simptoma. Zbog toga se u mnogim slučajevima dijagnosticira tek kada je bolest već uznapredovala.

Liječnica opće prakse dr. Asiya Maula upozorava da simptomi često nisu specifični te ih ljudi lako zanemare ili pripišu manje ozbiljnim problemima.

Ističe i važnost životnih navika, naglašavajući da pušenje, konzumacija alkohola i prehrana mogu imati značajan utjecaj na rizik od razvoja bolesti.

Zabrinjavajuće brojke

Rak gušterače jedan je od najsmrtonosnijih oblika raka. U Ujedinjenom Kraljevstvu godišnje se dijagnosticira oko 10.500 novih slučajeva, a više od polovice oboljelih starije je od 75 godina.

Stope preživljenja su izrazito niske – manje od 10 posto pacijenata preživi pet ili više godina nakon dijagnoze. Glavni razlog je kasno otkrivanje, jer se simptomi poput umora, gubitka težine i probavnih tegoba često zanemaruju.

Na koje simptome još treba paziti

Osim žutice, liječnici upozoravaju i na druge znakove koji mogu ukazivati na problem, poput gubitka apetita, neobjašnjivog gubitka tjelesne težine, stalnog umora i povišene temperature. Mogu se javiti i probavne smetnje, uključujući mučninu, proljev ili zatvor, kao i bol u gornjem dijelu trbuha ili leđima.

Iako su ovi simptomi česti i mogu imati bezazlene uzroke, stručnjaci naglašavaju da svaku neuobičajenu promjenu treba shvatiti ozbiljno.

Kada potražiti pomoć

Savjet liječnika je jasan – ako primijetite žuticu ili imate dugotrajne probavne smetnje poput povraćanja i proljeva, potrebno je što prije javiti se liječniku.

Rano reagiranje može značiti razliku između pravovremenog liječenja i kasno otkrivene bolesti.