„Tigrovi tehničke kulture“ okupili znanstvenike i branitelje. Priznanje dobio i predstavnik Splita

Stručni edukativno-obrazovni skup „Tigrovi tehničke kulture“ održao se od 16. do 18. listopada 2026. godine u Stubičkim Toplicama. Ovaj značajan skup organizirala je Hrvatska zajednica tehničke kulture u bliskoj suradnji s Udrugom Tigar 90/91 Rakitje te Ustanovom za sveobuhvatnu skrb Tigrovi. Skup je u ime potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministra hrvatskih branitelja Tome Medveda otvorio general Josip Lucić. Posebnu vrijednost ovogodišnjem okupljanju dalo je aktivno sudjelovanje akademske zajednice, odnosno predstavnika triju fakulteta i jednog veleučilišta, čime se dodatno osnažila suradnja između visokoobrazovnih institucija, braniteljskih udruga i organizacija tehničke kulture. Skup je okupio sudionike iz različitih dijelova Hrvatske s ciljem razmjene znanja i iskustava, stručnog usavršavanja te jačanja suradnje u području tehničke kulture. Ovakvi susreti važni su za povezivanje udruga i institucija, predstavljanje primjera dobre prakse i poticanje daljnjeg razvoja tehničke kulture u obrazovanju i radu s različitim skupinama korisnika.

Središnji i najvažniji dio skupa odvijao se u subotu kroz bogat stručni program, niz predavanja i tematskih cjelina. Program je započeo tematskom tribinom pod nazivom „Znanje, iskustvo i suradnja“, nakon čega je uslijedilo stručno izlaganje Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na kojemu je prof. dr. sc. Ivana Tlak Gajger govorila o zdravlju pčelinje zajednice, oprašivačima i društvenoj odgovornosti pod naslovom „Čuvajmo pčele“. Izazove suvremenog pčelarstva okupljenima je potom približio prof. dr. sc. Zlatko Puškadija ispred Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek. Izv. prof. dr. sc. Ivan Tolj s Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu, predstavio je projekt „Varr Treat“ i razvoj inovativnog uređaja za termalno suzbijanje nametnika Varroa destructor u pčelinjim zajednicama. U nastavku rasporeda, brigadir u miru Nikola Županić održao je prezentaciju Udruge Tigar 90/91 Rakitje o pčelarstvu u braniteljskoj populaciji, što je ujedno poslužilo kao uvod u praktičnu radionicu kušanja meda. Tijekom ovog dijela programa, prof. Ervin Škacan, ravnatelj Ustanove za sveobuhvatnu skrb Tigrovi, u svom je obraćanju posebno istaknuo važnost ove pčelarske inicijative koja se provodi u suradnji s Udrugom Tigar 90/91 Rakitje. Stručni dio programa uspješno je priveden kraju prezentacijom Tehničkog veleučilišta u Zagrebu, u sklopu koje je mag. ing. mech. Doris Stavljenić predstavila tehnološki napredan projekt „APIBOT – autonomni čuvar pčelinjaka“, čime su zaokružena inovativna rješenja prikazana na ovom susretu.

Na ovom stručnom skupu sudjelovao je i Tomislav Nikolić, tajnik Zajednice tehničke kulture grada Splita kojemu je glavni tajnik HZTK-e, Hrvoje Nekić, uručio zahvalnicu za njegovo sudjelovanje i izniman doprinos uspješnoj provedbi cjelokupnog projekta „Tigrovi tehničke kulture“.