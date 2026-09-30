Ti si život moj: Split osmi put trči i šeta za zdravlje žena

Splitska Riva u nedjelju, 4. listopada, u 11 sati ponovno će se obojiti u bijelo i ružičasto kada kreće humanitarna utrka Race for the Cure. Manifestacija se održava u 56 europskih gradova i okuplja oko 350 tisuća sudionika,a za Hrvatsku trčimo i hodamo u Splitu. Ovogodišnja trka i šetnja osma je po redu, a njezina je krilatica „Roza, ti si život moj“.

U ovom trenutku, nekoliko dana prije utrke prijavilo se više od 4.400 sudionika u 232 tima, uz brojne solo trkače i šetače. Zajedno su do sada prehodali udaljenost do Pertha u Australiji, a organizatori iz Županijske lige protiv raka Split poručuju: „Idemo još dalje!“

Vjerni „fanovi“ i splitske lavice

Splitska utrka ima svoje stalne sudionike – pojedince, timove, institucije, škole, udruge i klubove žena liječenih od raka dojke, koje stižu iz Metkovića, Makarske, Omiša, Varaždina, Zagreba i Dubrovnika. Prepoznatljive splitske „lavice“ iz udruga Caspera i Kluba žena liječenih od raka dojke, i ove godine će biti na čelu kolone podrške.

Timova je iz dana u dan sve više, a da Splićani i Splićanke ne oskudijevaju u kreativnosti, pokazuju nazivi timova i poruke; Geometrijski trk apsolutna nula, Buhtlice, Hrabrice, Laganini trkači, Legs Miserables, Magični pošip, Tko prvi njegova cura, a tim BriJoš poručuje "2 srca, nula kondicije".

Organizatori zahvaljuju svim prijavljenima. Među najbrojnijim timovima trenutačno su Ekonomski fakultet u Splitu, Zdravstvena škola Split, MIOC, Srednja škola Braća Radić iz Kaštela te tim Snaga duha, koji predvode prijateljice – „survivorica“ Tanja i njezina najveća podrška prijateljica Maja. Svima su poznate po poruci: „Jedna bez druge… Ne ide.“

Poredak se, dodaju organizatori, stalno mijenja jer se timovi svakodnevno nadopunjuju novim članovima. Hvala svima.

Iz Županijske lige posebno ističu koliko ih veseli sve veće uključivanje obrazovnih institucija. Vrtići, škole i fakulteti iz godine u godinu podržavaju manifestaciju koja daje podršku ženama oboljelima od raka dojke i osvještava važnost preventivnih pregleda.

Korak za prevenciju i liječenje

Jedan od glavnih ciljeva i 8. Race for the Cure je prikupljanje sredstava za nabavu magnetske rezonance za Kliniku za onkologiju i radioterapiju KBC-a Split. U sklopu ovogodišnje utrke do sada je prikupljeno gotovo 65.000 eura, a dio sredstava bit će utrošen i za nabavu hladnih rukavica i čarapa koje ublažavaju neuropatiju uzrokovanu kemoterapijom.

Važan cilj utrke je i omogućiti dostupnije preventivne preglede, posebice ženama u ruralnim i slabije dostupnim područjima te na otocima, gdje je odlazak na mamografiju često otežan. To je moguće zahvaljujući mobilnom mamografu koji, na inicijativu Županijske lige protiv raka Split i u suradnji s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo te Domom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije, obilazi Dalmatinsku zagoru i otoke. U dosadašnjim akcijama mobilnim mamografom pregledano je oko 300 žena, a planira se još 600 pregleda u deset mjesta i na otocima.

Sve koji se još nisu prijavili na utrku organizatori pozivaju da to učine na www.raceforthecure.eu i u Mall of Split (na trgu Jadran u popodnevnim satima) gdje se majice mogu i preuzeti.

Vidimo se 4. listopada u 11 sati na splitskoj Rivi, napravite korak za život za sve znane i neznane žene, majke, prijateljice, susjede, kolegice…