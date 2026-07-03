Hrvatska nogometna reprezentacija završila je nastup na Svjetskom prvenstvu porazom 2:1 od Portugala u šesnaestini finala. Ivan Perišić doveo je Vatrene u vodstvo u 53. minuti, Cristiano Ronaldo izjednačio je iz kaznenog udarca u 68., a Gonçalo Ramos u četvrtoj minuti sudačke nadoknade zabio za pobjedu Portugala.

Hrvatska je u samoj završnici nakratko povjerovala da je izborila produžetke kada je Joško Gvardiol zatresao mrežu, no pogodak je poništen zbog zaleđa.

Posebno emotivne scene uslijedile su nakon posljednjeg sučevog zvižduka. Kapetan Luka Modrić nije mogao sakriti suze nakon ispadanja, a mnogi vjeruju da je upravo odigrao svoju posljednju utakmicu za hrvatsku reprezentaciju. Na pragu 41. rođendana upisao je 202. nastup u hrvatskom dresu.

Njegov oproštaj od Svjetskog prvenstva dirnuo je i poznatog nogometnog insajdera Fabrizija Romana, koji mu je posvetio emotivnu objavu.

"Kako je ovo uopće moguće? Sljedeći Euro, sljedeće Svjetsko prvenstvo, Hrvatska, sastav… Luka Modrić, naravno. Ne. Luka neće biti tamo. Zvuči nestvarno. Posljednji put kada smo gledali Hrvatsku bez Modrića, internet je bio na žici. Koristili su se samo stolna računala. iPhone još nije ni postojao.

Neki od nas zapravo nikada nisu ni gledali Hrvatsku bez Lukite. Odrasli smo uz Modrićevu generaciju. Klasa, asistencije, čarolija, trofeji i poštovanje. To je ključna riječ - poštovanje. Čovjek koji ima više Zlatnih lopti nego hejtera. Ovacije gdje god dođe, diljem Europe i svijeta. Takvoj se veličini zapravo ne može reći zbogom.

Ali može se reći - hvala. Ne postoji snažnija slika za jednog sportaša, pa ni za jednog čovjeka, od ove. Jednostavno ne možemo zamisliti svoju reprezentaciju bez tebe. To znači da nisi samo legenda. Ti si povijest. Hvala ti, Luka Modriću. Maestro."