Thompsonu stigla treća kazna!

Pjevaču Marku Perkoviću Thompsonu izrečena je treća kazna jer nije uklonio ilegalno sagrađene objekte u Čavoglavama, doznaju 24sata od Državnog inspektorata.

- S obzirom na to da izvršenik u naređenom roku nije postupio po rješenju građevinskog inspektora, što je utvrđeno kontrolnim nadzorima, prisiljavan je na izvršenje rješenja o uklanjanju izricanjem rješenja o novčanim kaznama - rekli su za 24sata iz Državnog inspektorata.

Dodaju da je daljnjom kontrolom utvrđeno da je pjevač uklonio dio građevina ali nije u potpunosti postupio po rješenju o uklanjanju.

- Doneseno mu je rješenje o izricanju treće novčane kazne, radi prisiljavanja na izvršenje rješenja o uklanjanju - zaključili su iz Državnog inspektorata.

Cijeli ovaj slučaj počeo je krajem studenoga 2025., kad su u TV emisiji “Provjereno” objavili prilog o objektima na zemljištu u pjevačevim rodnim Čavoglavama za koje je navedeno da su sagrađeni bez potrebnih dozvola. Nakon medijskih objava reagirao je Državni inspektorat, koji je pokrenuo inspekcijski nadzor kako bi utvrdio postoje li povrede propisa iz područja građenja.

Nadzor je otkrio nepravilnosti te je pokrenuo upravni postupak. Naredili su investitoru, odnosno pjevaču Thompsonu, da u roku od 90 dana od primitka rješenja ukloni bespravno sagrađene građevine na navedenim česticama. U protivnome mora platiti kaznu. Riječ je, kako je naknadno objavljeno, o nadstrešnici i montažnom skladištu. Nakon što je sve izašlo u javnost, Thompson se ironično referirao na slučaj pa na društvenim mrežama objavio kako je “pogriješio”.

- To su nadstrešnica i montažno skladište koje mi je bilo potrebno radi stvari, alata te da se radnici mogu skloniti od kiše i sunca. Svakako sam ga nakon završetka obiteljske kuće namjeravao razmontirati i skloniti jer to montažno skladište nije ni bilo u planu da tu ostane. Istina je da sam pogriješio i ispričavam se svima koje sam doveo u tako neugodnu situaciju. Nisam znao da će to ugroziti moje selo, općinu, županiju, priznajem pogriješio sam, zakon i pravila se moraju poštivati.

"Spreman sam snositi sve posljedice, pa i one da me se zbog toga stavi na stup srama i da zbog toga trebam otići i na robiju"

Ispričavam se svima koje je taj moj montažni objekt ugrozio i svima kojima sam time nanio štetu i duševne boli. Spreman sam snositi sve posljedice, pa i one da me se zbog toga stavi na stup srama i da zbog toga trebam otići i na robiju, spreman sam i na to. Ispričavam se pticama, vjevericama, zmijama i mravima što sam im oduzeo njihov komoditet i obećavam da ću im zasaditi duplo više grmlja, trave i šikare koja im je oduzeta. Ispričavam se kiši, vjetru, a i rosi, kojima sam oduzeo tih dvjestotinjak kvadrata da se spuste na to velebno prostranstvo. Ispričavam se Suncu, kojem sam oduzeo pravo da baca sjaj i zrake na to mjesto, a i Mjesecu jer sam mu zaklonio njegov zagarantirani prostor - napisao je pjevač.

I nakon propisanih 90 dana dio montažnih objekata krao je suncu zrake i mravima komoditet, a ni kaznu nije podmirio, pa su mu poslali rješenje o ovrsi. Daljnja procedura nalaže da će nakon ove, treće izrečene kazne, Državni inspektorat ponovno izaći na teren vidjeti jesu li ilegalni objekti srušeni. Ako to ne bude tako, Državni inspektorat će putem treće osobe srušiti ilegalno sagrađene objekte, a račun ispostaviti investitoru.

Prema ranijim procjenama, veći objekt prostire se na približno 150 četvornih metara, a nadstrešnica zauzima oko 50 četvornih metara. Na trećoj, odvojenoj čestici, nalaze se pristupna cesta te ulazna ograda sa zidom. Pregled ortofoto snimaka dostupnih na Geoportalu pokazuje da su pripreme za gradnju počele još tijekom 2020. godine, a objekt u sadašnjem obliku dovršen je 2022. godine.