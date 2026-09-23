Thompsonova supruga proslavila 50. rođendan, podijelila emotivnu poruku

Sandra Perković Rogić, supruga Marka Perkovića Thompsona, svoj privatni i obiteljski život uglavnom drži podalje od javnosti. Ipak, jednu posebnu životnu prekretnicu odlučila je podijeliti sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama.

Povodom rođendana objavila je kratku poruku u kojoj se osvrnula na godine, život i zahvalnost.

– Malo starija, puno mudrija... Život je zaista nevjerojatan dar, a zahvalnost je jedan od najljepših načina da ga proslavimo – napisala je Sandra.

Slavljeničko raspoloženje začinila je i dobro poznatim stihom TBF-a: „I ništa mi neće ovaj dan pokvarit“. Ubrzo su se ispod objave počele nizati rođendanske čestitke i lijepe želje pratitelja.

Iz Kanade se zbog ljubavi preselila u Hrvatsku

Sandra je odrasla u Kanadi, u obitelji hrvatskog podrijetla, a prije dolaska u Hrvatsku živjela je u Torontu. Diplomirana je ekonomistica, no ljubav ju je na kraju dovela u Hrvatsku, gdje je s Markom Perkovićem zasnovala veliku obitelj.

U javnosti se pojavljuje rijetko, a obiteljska svakodnevica godinama je ostala izvan medijskog fokusa. U ranijim istupima otkrivala je tek poneki detalj života velike obitelji, među ostalim i da je za funkcioniranje kućanstva sa sedam članova potrebna vrlo precizna organizacija i raspored.

Na društvenim mrežama pokazala je i jedan manje poznat hobi – u slobodno vrijeme voli slagati zahtjevne LEGO setove, što joj služi kao način opuštanja.

Zajedno više od dva desetljeća

Sandra i Marko Perković zajedno su više od dva desetljeća. Građanski su se vjenčali 2003. godine, a crkveno vjenčanje održali su 14. veljače 2006. u crkvi sv. Ilije u Kljacima pokraj Čavoglava.

Tijekom zajedničkog života dobili su petero djece – sinove Šimuna Petra i Antu Mihaela te kćeri Divu Mariju i blizanke Katarinu i Cvitu.

Unatoč velikom interesu koji prati Thompsonovu karijeru, Sandra je tijekom svih tih godina uglavnom birala život izvan reflektora. Ovoga puta napravila je malu iznimku i svoj poseban dan obilježila jednostavnom porukom zahvalnosti.