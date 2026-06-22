Thompsonov tim pušta dodatne ulaznice za koncert u Zaprešiću

Velik interes za koncert Marka Perkovića Thompsona u Zaprešiću rezultirao je brzom rasprodajom prvog kontingenta ulaznica, a organizatori sada imaju dobre vijesti za sve koji nisu uspjeli osigurati svoje mjesto.

Naime, najavljeno je puštanje dodatnog broja ulaznica u prodaju zahvaljujući proširenju koncertnog prostora na stadionu NK Inter u Zaprešiću. Kako navode organizatori, u međuvremenu su obavljeni potrebni građevinski radovi koji su omogućili povećanje kapaciteta.

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Informacija je objavljena na službenoj Facebook stranici Marka Perkovića Thompsona, gdje je potvrđeno da će novi kontingent ulaznica biti dostupan od srijede, 24. lipnja, u 12 sati putem sustava Entrio.

Koncert u Zaprešiću održat će se 4. srpnja, a očekuje se dolazak velikog broja obožavatelja iz cijele Hrvatske i inozemstva.

"Odlučili smo pustiti u prodaju dodatni kontingent ulaznica kako bismo omogućili dolazak svima koji u prvom valu nisu uspjeli nabaviti svoju", poručili su iz MPT tima.

S obzirom na interes koji je izazvao prvi val prodaje, očekuje se da bi i dodatne ulaznice mogle biti rasprodane u vrlo kratkom roku.