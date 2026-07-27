Thompsonov tim poslao ozbiljno upozorenje: "Ovo nije službeno, mogli biste biti dovedeni u zabludu"

Tim Marka Perkovića Thompsona objavio je demantij informacija koje se posljednjih dana pojavljuju na pojedinim društvenim mrežama, a vezane su uz prodaju ulaznica za njegove koncerte.

Kako navode, objave različitih stranica i profila nisu službene te ih MPT tim nije odobrio.

„Obavještavamo vas kako informacije koje pojedine stranice i profili objavljuju na društvenim mrežama u vezi s prodajom ulaznica za koncerte Marka Perkovića Thompsona nisu službene niti ih je odobrio MPT tim“, poručili su.

Dodaju kako nemaju nikakve informacije o osobama koje stoje iza tih stranica, niti s njima na bilo koji način surađuju.

Obožavatelje pozivaju da sve informacije vezane uz koncerte, prodaju ulaznica i novosti prate isključivo putem službenih kanala Marka Perkovića Thompsona, gdje će sve provjerene informacije biti pravovremeno objavljene.

Iz MPT tima također su upozorili administratore i vlasnike stranica koje objavljuju netočne ili neprovjerene informacije da prestanu dovoditi publiku u zabludu, u suprotnom najavljuju poduzimanje pravnih koraka radi zaštite interesa izvođača i njegovih obožavatelja.