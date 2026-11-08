Thompsonov tim odgovorio njemačkim medijima nakon koncerta u Stuttgartu: „To je čista izmišljotina!”

Nakon subotnjeg koncerta Marka Perkovića Thompsona u rasprodanoj Porsche-Areni u Stuttgartu, uslijedile su reakcije njemačkih medija, a potom i odgovor pjevačeva tima.

Njemačka novinska agencija dpa izvijestila je da su među posjetiteljima koncerta uočene zastave i šalovi s ustaškim pozdravom „Za dom spremni”, a njezine navode prenijeli su njemački javni servis SWR i portal T-Online.

Prema izvještaju dpa, dvije zastave s tim natpisom bile su jasno istaknute na tribinama. Njemački mediji podsjetili su na povijesnu povezanost pozdrava s ustaškim režimom iz Drugog svjetskog rata.

Njemački mediji pisali o navodnom dogovoru

U izvještaju SWR-a navodi se i da su upravitelj Porsche-Arene i Thompsonov menadžment postigli dogovor prema kojem se na koncertu neće izvoditi sporne pjesme niti iznositi fašistički sadržaji.

Koncert je održan unatoč ranijim zahtjevima dijela njemačkih političara za njegovim otkazivanjem. Uprava dvorane objasnila je da nije postojala pravna osnova za raskid ugovora.

Za koncert je bilo dostupno 6500 ulaznica, koje su, prema podacima organizatora, rasprodane u samo tri sata.

Njemački mediji izvijestili su i da su izostali najavljivani prosvjedi te da nije bilo sukoba oko dvorane.

Thompsonov tim: „Nikakvi dogovori nisu postojali”

Nakon objava u njemačkim medijima oglasio se Thompsonov tim, koji je odbacio tvrdnje o spornim obilježjima na koncertu te demantirao postojanje dogovora o izostavljanju pojedinih pjesama.

U svojem priopćenju zahvalili su publici koja je prisustvovala koncertu, istaknuvši da je večer protekla u ozračju zajedništva.

„Takve tvrdnje odlučno odbacujemo”, poručili su osvrćući se na medijske napise o isticanju ustaškog i fašističkog znakovlja.

Navode i da su, prema informacijama koje su dobili od organizatora i nadležnih službi, koncert obilježili dostojanstvena atmosfera i izostanak incidenata.

Posebno su reagirali na tvrdnje o dogovoru prema kojem Thompson neće izvoditi pjesmu „Bojna Čavoglave”.

„Takve tvrdnje čista su izmišljotina. Nikakvi dogovori nisu postojali niti ih je itko tražio”, istaknuli su iz njegova tima.

Dodali su kako smatraju da pojedini mediji znakovlje iz Domovinskog rata pogrešno prikazuju kao ustaško, a javnosti su prepustili procjenu vjerodostojnosti takvih izvještaja.

„Bojna Čavoglave” ipak izvedena

Thompson je tijekom koncerta izveo i pjesmu „Bojna Čavoglave”, koju je započeo uzvikom „Za dom”, na što je publika odgovorila „Spremni”.

Time se dodatno otvorilo pitanje navodnog dogovora o repertoaru, budući da njemački mediji prenose tvrdnje upravitelja dvorane, dok Thompsonov tim izričito negira da je takav dogovor postojao.

Zasad nije objavljeno dodatno očitovanje upravitelja dvorane na demanti Thompsonova tima.

Sljedeći koncert u Frankfurtu

Nakon nastupa u Stuttgartu, Thompson nastavlja koncertne aktivnosti u Njemačkoj.

Sljedeći nastup zakazan je za petak, 13. studenoga, u frankfurtskoj dvorani Jahrhunderthalle.

Njemački mediji izvijestili su da je i održavanje tog koncerta bilo predmet političkih rasprava, a organizatori su, prema njihovim navodima, dali jamstva u vezi sa sadržajem nastupa.

Thompsonov tim svoje je priopćenje zaključio najavom nastavka koncertne turneje i porukom publici da se ponovno vide u Frankfurtu.