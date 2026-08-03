Thompsonov menadžment poslao važan apel pred koncert u Šibeniku: "Dođite ranije i ne palite pirotehniku"

Uoči velikog koncerta Marka Perkovića Thompsona, koji će se u utorak, 4. kolovoza, održati na stadionu Šubićevac u Šibeniku, pjevačev menadžment objavio je važne upute za sve posjetitelje. Organizatori očekuju velik broj ljudi, zbog čega su građane pozvali da u Šibenik stignu već tijekom prijepodnevnih sati kako bi izbjegli prometne gužve i na vrijeme došli do stadiona. U suradnji s Gradom Šibenikom osigurani su dodatni parkirališni prostori na dvije lokacije.

Posjetitelji će svoja vozila moći ostaviti u Industrijskoj zoni Podi, odakle će biti organiziran autobusni prijevoz do stadiona Šubićevac. Kao dodatna lokacija za parkiranje naveden je i prostor TEF-a. Iz Thompsonova menadžmenta apelirali su na posjetitelje da prate upute nadležnih službi i na koncert krenu dovoljno rano.

Ulazi na stadion otvaraju se u 17 sati

Ulazi na stadion Šubićevac bit će otvoreni od 17 sati. Organizatori su pozvali posjetitelje da u koncertni prostor dođu na vrijeme kako bi se osigurao siguran, brz i nesmetan ulazak. "Pozivamo vas da u Šibenik dođete već tijekom prijepodneva kako biste izbjegli gužve i bez stresa stigli na koncert", poručili su iz menadžmenta Marka Perkovića Thompsona.

Vatrogasci poslali važno upozorenje

Poseban apel upućen je zbog visokih temperatura, velike suše i povećane opasnosti od izbijanja požara.

Organizatori su prenijeli zamolbu vatrogasaca da se ne koriste niti pale pirotehnička sredstva, osobito na parkiralištima i drugim neasfaltiranim površinama. "Čuvajmo jedni druge", zaključili su iz Thompsonova menadžmenta.