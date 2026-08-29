VIDEO Spektakularan dron show iznad Vukovara: Na nebu prikazane hrvatske ratne brigade

Veliki koncert Marka Perkovića Thompsona u Vukovaru trebao je početi u 20 sati, no početak nastupa kasni. Brojni posjetitelji već su zauzeli svoja mjesta u Gospodarskoj zoni i čekaju izlazak Thompsona na pozornicu.

Ulazi u koncertni prostor otvoreni su još u 16.30 sati, a organizatori su publiku ranije pozvali da stigne što prije kako bi se smanjile gužve. Prostor se počeo puniti nekoliko sati prije najavljenog početka, a u Vukovaru se večeras očekuje oko 100 tisuća ljudi.

23:00 sata

Uoči izvedbe pjesme „Bojna Čavoglave“ na koncertu Marka Perkovića Thompsona u Vukovaru, publika je mogla pratiti veliki dron show.

Dronovi su iznad koncertnog prostora stvarali različite formacije, a posebno su se istaknuli prikazi hrvatskih ratnih brigada, koji su se pojavljivali na vukovarskom nebu.

Prizori su privukli veliku pozornost okupljenih, nakon čega je Thompson nastavio koncert izvedbom „Bojne Čavoglave“.

22:40 sati

Thompson je pjesmu Bijeli križ posvetio kornatskim i svim drugim poginulim vatrogascima.

22:20 sati

Thompson je izveo svoj hit "Neću izdat ja"...

22:00 sata

Među brojnim posjetiteljima večerašnjeg koncerta Marka Perkovića Thompsona u Vukovaru našla se i mala Jean Michel, beba s posebnom pričom koja je vezana upravo uz grad na Dunavu.

Njezini roditelji, koji dolaze iz Dubrovnika, odlučili su da se njihova djevojčica rodi u Vukovaru, zbog čega su prije poroda doputovali na drugi kraj Hrvatske.

Djevojčici su dali znakovito ime Jean Michel, a sada su s njom ponovno stigli u Vukovar, ovoga puta na veliki Thompsonov koncert.

Tako se među tisućama posjetitelja našla i jedna od najmlađih gošći večeri, čija je životna priča od samog rođenja povezana s Vukovarom.

Kakva je atmosfera na koncertu, donosi naš Roko Pavlinušić.

21:40 sati

Publika uglas zapjevala „Moj dida i ja“

Thompsonova publika tijekom koncerta pjevala je gotovo uglas s izvođačem, a posebno snažna atmosfera zavladala je kada su krenuli prvi taktovi pjesme „Moj dida i ja“.

Pjesma je odjekivala koncertnim prostorom dok su je brojni posjetitelji pjevali zajedno s Thompsonom.

21:00 sat

Marko Perković Thompson započeo je večerašnji koncert u Vukovaru pjesmom „Ustani iz sjene“, nakon čega se obratio okupljenoj publici.

– Hvaljen Isus i Marija, dragi moj narode, dragi prijatelji. Dragi Vukovare, lijepo je biti u tebi – rekao je Thompson, nakon čega se koncertnim prostorom prolomilo skandiranje „Vukovar, Vukovar“.

Pozdravio branitelje i salezijance

Thompson je potom kazao kako je uvijek volio dolaziti u Vukovar te se osvrnuo na ratne godine.

– Mnogo nas je htjelo i 1991. doći, ali nismo, tada smo bili spriječeni. 1995. smo bili spremni – poručio je.

Posebno je pozdravio hrvatske branitelje koji su stigli iz različitih krajeva, predstavnike političkog i crkvenog života te salezijance, za čiji se centar prikuplja dio sredstava od humanitarnog koncerta.

– Večeras pjevajmo, ne štedimo grlo. Nemojmo se suzdržavati ni emocijom, jer tu smo u Vukovaru. Idemo dalje – rekao je Thompson.

Nakon obraćanja publici koncert je nastavio pjesmom „Bog i Hrvati“.

20:00 sati

Koncert humanitarnog karaktera

Koncert ima i humanitarnu svrhu. Nakon podmirenja organizacijskih troškova, prihod će biti usmjeren Domu salezijanaca u Zagrebu te donatorskoj kampanji ITC Vukovar za izgradnju stadiona „12 hrvatskih redarstvenika“.

Dok publika iščekuje početak koncerta, atmosfera u Gospodarskoj zoni sve je življa. Kako večeras izgleda Vukovar i koncertni prostor, pogledajte u našoj fotogaleriji.

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