Thompson večeras nastupa u Frankfurtu! Pogledajte dvoranu i atmosferu

Hrvatski glazbenik Marko Perković Thompson večeras, u petak 13. studenoga, održava koncert u njemačkom Frankfurtu, gdje nastavlja europski dio turneje "Hodočasnik". Vrata dvorane već su bila otvorena u 19 sati, dok su se cijene ulaznica kretale od 70,25 eura.

Organizatori su koncert najavili kao glazbenu večer namijenjenu brojnim Hrvatima koji žive u Njemačkoj, ali i obožavateljima koji dolaze iz drugih europskih zemalja.

Prije šest dana napunio dvoranu u Stuttgartu

Thompson je posljednji potvrđeni koncert prije Frankfurta održao u subotu, 7. studenoga, u Porsche-Areni u Stuttgartu. Pred približno 6.500 posjetitelja izveo je brojne pjesme iz svoje dugogodišnje karijere, a svih 6500 ulaznica rasprodano je u samo tri sata.

Na repertoaru su se našle pjesme "Ako ne znaš šta je bilo", "Dolazak Hrvata", "Neću izdat' ja" i "Gospin dom", kao i skladbe s aktualnog albuma "Hodočasnik". Koncert je izazvao pozornost njemačke javnosti nakon što su pojedine udruge i političari tražili njegovo otkazivanje zbog kontroverzi povezanih s ustaškim pozdravom i simbolikom. Unatoč zahtjevima za zabranom, nastup je održan, a njemački mediji izvijestili su i o izvođenju pjesme "Bojna Čavoglave", tijekom koje je publika odgovorila na sporni pozdrav.

Velik interes za Thompsonove nastupe u Njemačkoj pokazao se i uoči večerašnjeg koncerta. Prema ranijim izvještajima njemačkih medija, približno 4.000 ulaznica za Frankfurt rasprodano je u samo dva sata, što potvrđuje veliku potražnju za njegovim koncertima među publikom u inozemstvu.

Evo kakva je atmosfera u Frankfurtu. Nekoliko fotografija i do kraja napunjenje dvorane objavio je menadžment Marka Perkovića Thompsona.