Marko Perković Thompson tijekom koncerta u Frankfurtu odao je počast preminulom Kristianu Josipu Perišu, posvetivši mu pjesmu „Samo je ljubav tajna dvaju svjetova”. Riječ je o pjesmi koju je Periš prije tri godine izveo pred televizijskom publikom u RTL-ovu glazbenom showu „Superstar”.

Snimku posvete Thompson je podijelio na svojim društvenim mrežama, prisjetivši se mladog pjevača koji je preminuo u zagrebačkoj bolnici Jankomir.

Uz video je objavljena i poruka koju je Kristian svojedobno izrekao, a koja je sada dobila posebno emotivno značenje.

„Ako možeš, moraš za one koji ne mogu”, stoji u objavi.

Thompson se od Periša oprostio i riječima: „Počivao u miru Božjem.”