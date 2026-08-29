Thompson uoči koncerta u Vukovaru posjetio Petrovačku dolu: "35 godina potrage je predugo"

Marko Perković Thompson uoči večerašnjeg velikog koncerta u Vukovaru posjetio je Petrovačku dolu, mjesto na kojem traje potraga za posmrtnim ostacima nestalih iz Domovinskog rata.

Thompson se obilasku pridružio na vlastitu želju, a Petrovačku dolu posjetio je u društvu ministra hrvatskih branitelja Tome Medveda.

O posjetu se oglasio i vukovarsko-srijemski župan Ivan Bosančić, istaknuvši kako je 35 godina čekanja obitelji nestalih branitelja i civila predugo razdoblje.

– Današnji obilazak Petrovačke dole u društvu ministra Medveda, kojem se na vlastitu želju uoči večerašnjeg koncerta pridružio i Marko Perković Thompson, ponovno nas suočava s neizmjernom težinom zločina – poručio je Bosančić.

„Prekopat ćemo svaki pedalj zemlje“

Župan je naglasio kako potraga neće stati sve dok obitelji nestalih ne dobiju odgovore o sudbini svojih najmilijih.

– Hrvatska će prekopati svaki pedalj zemlje sve dok i posljednja obitelj ne sazna istinu i pronađe svoj mir – poručio je.

Bosančić je na kraju pozvao na zajedništvo i dostojanstvenu podršku obiteljima koje već desetljećima čekaju odgovore.