Thompson uoči koncerta u Stuttgartu posjetio hrvatskog konzula, zajedno se fotografirali uz spomen-ploču žrtvama UDBA-e

Hrvatski generalni konzul u Stuttgartu Ivan Sablić primio je Marka Perkovića Thompsona uoči njegova koncerta u Porsche-Areni, objavljeno je na službenoj Facebook stranici popularnog hrvatskog pjevača.

Tijekom susreta Thompson i Sablić zajednički su se fotografirali pokraj spomen-ploče posvećene hrvatskim domoljubima i žrtvama jugoslavenske komunističke tajne službe, poznate kao UDBA.

„Hrvatski generalni konzul u Stuttgartu Ivan Sablić primio je Marka Perkovića Thompsona uoči njegova koncerta u Porsche-Areni u Stuttgartu!”, navodi se u objavi na pjevačevoj službenoj Facebook stranici.

U objavi se posebno ističe i zajednička fotografija uz spomen-ploču koja čuva uspomenu na hrvatske domoljube i žrtve djelovanja jugoslavenske tajne službe.

Susret je održan uoči Thompsonova nastupa u Stuttgartu, a vijest o prijemu podijeljena je s njegovim pratiteljima na društvenim mrežama.