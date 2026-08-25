Thompson u Njemačkoj neće pjevati Čavoglave?

Koncert Marka Perkovića Thompsona, koji bi se 13. studenoga trebao održati u Frankfurtu, izazvao je političke prijepore u tom njemačkom gradu. Dok Zeleni, SPD i Ljevica traže njegovo otkazivanje, demokršćanski CDU promijenio je stav i više se ne protivi održavanju koncerta, piše Index.

Frankfurtski CDU objavio je da je organizator koncerta gradskoj vijećnici Aniti Akmadži rekao kako Thompson neće izvoditi pjesme iz ratnog razdoblja 1990-ih koje su izazvale kritike u javnosti. To bi značilo da na koncertu neće izvesti "Bojnu Čavoglave".

"Na temelju informacija kojima trenutačno raspolažemo ne vidim dovoljno čvrst razlog za otkazivanje koncerta. Ako bi ipak došlo do konkretnih kršenja zakona, organizator i nadležna tijela moraju dosljedno postupiti", poručila je Akmadža.

Dodala je da se hrvatska kultura, patriotizam i sjećanje na Domovinski rat ne smiju automatski izjednačavati s fašizmom. Naglasila je i da je Thompson za brojne ljude hrvatskog podrijetla dio njihove glazbene i osobne biografije, uz potrebu jasnog razlikovanja patriotizma od veličanja ustaštva.

Organizator: Thompson sam bira pjesme

Index je kontaktirao Akmadžu i organizatora koncerta, Konzertagentur Martinović GbR. Organizator je potvrdio da je koncert rasprodan u rekordnom roku te da njegovo održavanje nije upitno.

Ipak, na pitanje o pjesmama iz 1990-ih dao je nešto drukčiji odgovor od onoga koji navodi CDU. Robert Martinović poručio je da set-listu određuje isključivo izvođač.

"Pjesme koje će biti izvođene na koncertu, takozvanu set-listu, na svim koncertima definira izvođač, tako će biti i na koncertu Marka Perkovića Thompsona u Frankfurtu", rekao je.

Uprava Jahrhunderthalle ranije je za njemački Tagesschau također navela da trenutačno ne postoji osnova za otkazivanje koncerta. Istaknuli su da će, kao i kod drugih događanja, provjeravati odvija li se program u skladu s njemačkim zakonima.

Zeleni i SPD i dalje protiv koncerta

Za razliku od CDU-a, frankfurtski Zeleni, SPD i Ljevica protive se Thompsonovu nastupu.

Zeleni tvrde da njihova kritika nije usmjerena protiv Hrvatske ni građana hrvatskog podrijetla, nego protiv veličanja ustaškog režima. Gradski vijećnik Emre Telyakar istaknuo je da u Frankfurtu zajedno žive ljudi iz svih država nastalih raspadom Jugoslavije, uključujući brojne obitelji koje su prošle rat i progon.

Još oštriji bio je vijećnik SPD-a Rachid Khenissi, koji je Thompsona nazvao fašistom zbog korištenja ustaškog pozdrava i simbolike te događanja na njegovim koncertima.

Protiv relativiziranja ustaške simbolike izjasnila se i Dijana Avdić, predsjednica Središnjeg vijeća Srba u Hessenu, upozoravajući da iza nje stoje fašistička ideologija te povijest progona i ubojstava.

Hrvatski svjetski kongres traži širi kontekst

Hrvatski svjetski kongres u Njemačkoj, s druge strane, smatra da Thompsonov rad treba promatrati u širem povijesnom kontekstu.

Ističu da su njegove pjesme za mnoge Hrvate povezane s Domovinskim ratom, izbjeglištvom, poginulim članovima obitelji, razorenim mjestima i stvaranjem suvremene Hrvatske.

Naglašavaju da takav kontekst ne znači opravdavanje svake Thompsonove izjave niti ga izuzima od kritike, ali smatraju da se njegov opus ne može promatrati isključivo kroz prizmu Drugog svjetskog rata.

Thompsonov koncert u Jahrhunderthalle rasprodan je, a prema sadašnjim informacijama njegovo održavanje 13. studenoga nije upitno.