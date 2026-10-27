Thompson slavi 60. rođendan. Pogledajte što mu je poručio Petar Škorić

Marko Perković Thompson danas slavi 60. rođendan, a među onima koji su mu javno uputili čestitku je i Petar Škorić. Na društvenim mrežama objavio je zajedničku fotografiju s popularnim glazbenikom te mu uputio emotivnu poruku, prisjetivši se njihova susreta nakon zagrebačkog koncerta.

Škorić je Thompsonu poželio zdravlje, sreću i obiteljski mir, ali i još mnogo glazbenih uspjeha.

„Danas naš dragi Marko Perković Thompson slavi svoj 60. rođendan! Od srca mu želim obilje zdravlja, sreće, obiteljskog mira i Božjeg blagoslova te još mnogo lijepih pjesama kojima će nastaviti slaviti našu Domovinu, vjeru i vrijednosti koje nas povezuju“, napisao je Škorić.

Uz rođendansku čestitku podijelio je i njihovu zajedničku fotografiju nastalu nakon Thompsonova velikog koncerta u Zagrebu, koji mu je, kako je istaknuo, ostao u posebnom sjećanju.

„Uz ovu zajedničku fotografiju, nastalu nakon veličanstvenog zagrebačkog koncerta, rado se prisjećam dragog susreta i nezaboravne večeri ispunjene ponosom i emocijama“, poručio je.

U završnom dijelu objave Škorić je posebno istaknuo njihovo prijateljstvo i zahvalio glazbeniku na pjesmama koje su obilježile brojne trenutke.

„Dragi Marko, hvala ti na prijateljstvu i pjesmama koje ostaju u srcu. Ostani uvijek svoj i vjeran onome što voliš i u što vjeruješ! Živio mi, prijatelju, još dugo, sretno i blagoslovljeno!“, zaključio je Škorić.