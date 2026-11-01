Thompson se oprostio od Miše Kovača: "Počivaj u miru, legendo"

Od legendarnog hrvatskog pjevača Mate Miše Kovača oprostio se i Marko Perković Thompson, koji je na društvenim mrežama objavio kratku, ali emotivnu poruku.

"Počivaj u miru, legendo!", napisao je Thompson.

Podsjetimo, Mate Mišo Kovač preminuo je u subotu, 31. listopada 2026. godine, u 86. godini života, u svom domu na splitskom području. Vijest o njegovoj smrti rastužila je brojne obožavatelje, prijatelje i kolege s hrvatske glazbene scene.

Kovač je rođen 16. srpnja 1941. godine u Šibeniku. Tijekom više od šest desetljeća glazbene karijere postao je jedan od najpopularnijih hrvatskih pjevača svih vremena. Njegovi hitovi poput "Ostala si uvijek ista", "Dalmacija u mom oku", "Poljubi zemlju" i "Ako me ostaviš" obilježili su generacije.