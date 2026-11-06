Thompson se oglasio uoči koncerta u Stuttgartu: "Nikada ne pjevam sporne pjesme!"

Marko Perković Thompson oglasio se na svojoj službenoj Facebook stranici nakon što je u medijima objavljena vijest o njegovu nadolazećem koncertu u Stuttgartu. Pjevač je reagirao na tvrdnje o izvođenju spornih pjesama i poručio kako pjesme iz Domovinskog rata ne smatra spornima.

Thompson je na Facebooku uz objavu je napisao kratku, ali jasnu poruku.

„Nikada ne pjevam sporne pjesme. Ako misle na pjesme iz Domovinskog rata, one nisu sporne ni meni ni mojoj publici”, poručio je Thompson.

Njegova objava uslijedila je nakon medijskog izvještaja o koncertu u Stuttgartu, u kojem se spominje obećanje da na nastupu neće izvoditi sporne pjesme.