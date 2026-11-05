Thompson se oglasio uoči koncerta u Njemačkoj: „Nismo i nikada nećemo biti uz totalitarizam, antisemitizam ili mržnju”

Hrvatski pjevač Marko Perković Thompson oglasio se na Facebooku uoči koncerta koji će se održati u subotu, 7. studenoga, u Porsche Areni u njemačkom Stuttgartu. U poruci obožavateljima zahvalio je na dugogodišnjoj podršci, ali se osvrnuo i na kritike te napise koji se posljednjih dana pojavljuju na internetu.

„Dragi prijatelji, radujem se našem susretu u subotu, 7. studenoga, u Porsche Areni u Stuttgartu. Hvala vam na potpori, na tome što cijenite i pratite moj rad i što ste uvijek tu”, poručio je Thompson.

„Pokušavaju nas povezati s ideologijama iz vremena kada se nisam ni rodio”

U nastavku obraćanja pjevač se osvrnuo na kontroverze koje ga prate, istaknuvši kako se njega i njegove obožavatelje pokušava povezati s povijesnim događajima i ideologijama s kojima se, kako tvrdi, ne poistovjećuje.

„Najviše nas pokušavaju povezati s događajima i ideologijama iz vremena kada se nisam ni rodio. Ali istina je jednostavna. Moja glazba, vrijednosti koje nastojim promicati, iza kojih stojim i ljudi koji dolaze na moje koncerte nikada nisu bili i nikada neće biti uz bilo kakav totalitarni sustav”, poručio je pjevač.

Posebno je naglasio da odbacuje antisemitizam i mržnju, ističući kako je o tome govorio već mnogo puta.

„Po tko zna koji put naglašavam da mi nismo ti i da se ograđujemo od toga”, kazao je Thompson, govoreći o totalitarizmu, antisemitizmu i mržnji.

„Moje pjesme govore o ljubavi prema Bogu, obitelji i hrvatskom narodu”

Thompson je u svojoj poruci istaknuo i vrijednosti za koje smatra da su u središtu njegova glazbenog stvaralaštva.

„Moje pjesme govore o ljubavi prema Bogu, obitelji, hrvatskom narodu i povijesti naše domovine. I to je ono i jedino što nas veže”, poručio je.

Na kraju obraćanja otkrio je da se s bendom već priprema za nastup u Stuttgartu te pozvao publiku na zajedničko druženje i pjesmu.

„Evo, ja i bend sada smo na probi. Spremamo se za vas! Vidimo se u subotu. Zajedno ćemo pjevati i uživati u spoju dobre glazbe i zajedničkih stvari”, zaključio je Thompson.