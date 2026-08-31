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Thompson se oglasio nakon koncerta u Vukovaru, evo što je poručio

Oglasio se na društvenim mrežama
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Marko Perković Thompson oglasio se na društvenim mrežama nakon koncerta održanog u Vukovaru, zahvalivši publici koja je stigla iz različitih dijelova Hrvatske, ali i iz dijaspore.

U objavi je istaknuo kako su upravo posjetitelji zaslužni za uspjeh večeri, poručivši da želi sve pohvale koje stižu njemu i njegovom timu usmjeriti prema publici.

„Hvala Bogu, iza nas je predivna večer! Dok meni i mom timu pristižu pohvale sa svih strana, želim ih preusmjeriti onima koji ih najviše zaslužuju – VAMA, mojoj vjernoj publici“, napisao je Thompson.

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Zahvalio je svima koji su došli u Vukovar, istaknuvši važnost humanitarnog koncerta i zajedništva koje je, kako je poručio, obilježilo večer.

„Bez vas ova večer ne bi bila moguća. Hvala vam od srca na zajedništvu, ljubavi i podršci!“, zaključio je Thompson.

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