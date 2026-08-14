Close Menu

Thompson se oglasio nakon katastrofalnog požara kod Omiša, uputio posebnu poruku

Pjevač je uputio riječi podrške svima koji su pogođeni vatrenom stihijom

Marko Perković Thompson oglasio se na društvenim mrežama povodom velikog požara koji je zahvatio omiško područje i iza sebe ostavio teške posljedice.

Pjevač je uputio riječi podrške svima koji su pogođeni vatrenom stihijom, a posebno je istaknuo vatrogasce i ostale službe angažirane na terenu.

„U ovim teškim trenucima naše su misli i molitve sa svima pogođenima požarima, kao i s vatrogascima i svim službama koje se neumorno bore s vatrenom stihijom“, poručio je Thompson.

Njegova poruka dolazi nakon dramatične borbe s požarom na omiškom području, gdje su vatrogasci i druge žurne službe tijekom noći bili angažirani na gašenju vatre, evakuaciji stanovništva i zaštiti objekata.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
4
Haha
1
Nice
1
What?
0
Laž
2
Sad
1
Mad
6