Thompson se oglasio nakon katastrofalnog požara kod Omiša, uputio posebnu poruku

Marko Perković Thompson oglasio se na društvenim mrežama povodom velikog požara koji je zahvatio omiško područje i iza sebe ostavio teške posljedice.

Pjevač je uputio riječi podrške svima koji su pogođeni vatrenom stihijom, a posebno je istaknuo vatrogasce i ostale službe angažirane na terenu.

„U ovim teškim trenucima naše su misli i molitve sa svima pogođenima požarima, kao i s vatrogascima i svim službama koje se neumorno bore s vatrenom stihijom“, poručio je Thompson.

Njegova poruka dolazi nakon dramatične borbe s požarom na omiškom području, gdje su vatrogasci i druge žurne službe tijekom noći bili angažirani na gašenju vatre, evakuaciji stanovništva i zaštiti objekata.