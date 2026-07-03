Thompson se oglasio nakon ispadanja Hrvatske sa Svjetskog prvenstva

Nakon ispadanja hrvatske nogometne reprezentacije sa Svjetskog prvenstva, Marko Perković Thompson oglasio se na društvenim mrežama i uputio poruku podrške Vatrenima.

Hrvatska je svoj nastup završila u osmini finala porazom 2:1 od Portugala u Torontu, čime je Portugal izborio četvrtfinalni ogled sa Španjolskom.

Thompson je na Facebooku podijelio spot za pjesmu "Zapali vatru", a uz objavu izdvojio i stihove kojima je, kako se može iščitati, ohrabrio hrvatske reprezentativce nakon završetka svjetske smotre.

U objavi je citirao stihove:

"...Digni se kad padneš,

rođen si za let,

rođen da se boriš,

da bolji bude svijet.

Vikni da si spreman,

vikni da si jak,

anđeo će bijeli

potjerati mrak.

Ti si ratnik svjetla,

u borbi protiv zla,

prekrsti se, pomoli

i ne boj se ničega.

Jesi li u sebi odlučan i čvrst,

jesi li u sebi slobodan i čist?

Digni se kad padneš,

u tebi je snaga, u tebi je Krist..."

Thompsonove pjesme godinama su nezaobilazan dio navijačke atmosfere na okupljanjima i utakmicama hrvatske reprezentacije, a njegova objava ubrzo je prikupila brojne reakcije i komentare pratitelja.

Podsjetimo, Thompson će u subotu, 4. srpnja, održati veliki koncert na stadionu u Zaprešiću.