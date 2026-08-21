Thompson rasprodao Frankfurt u samo dva sata, a onda se dogodilo nešto neočekivano

Koncert Marka Perkovića Thompsona u Frankfurtu, zakazan za 13. studenoga u Jahrhunderthalleu, izazvao je veliku pozornost u Njemačkoj. Dok je interes publike bio golem i ulaznice su, prema njemačkom Tagesschauu, rasprodane u samo dva sata, istodobno se pojavio i zahtjev dijela lokalnih političara da se koncert otkaže.

Jahrhunderthalle može primiti oko 4.000 posjetitelja, a hrvatska dijaspora očito je pokazala velik interes za Thompsonov povratak u Frankfurt, gdje je posljednji put nastupio 2007. godine. Službena stranica dvorane potvrđuje da je koncert zakazan za petak, 13. studenoga, s početkom u 21 sat.

Ljevica traži otkazivanje koncerta

No ubrzo nakon početka prodaje ulaznica reagirala je frankfurtska stranka Ljevica (Die Linke), koja od uprave Jahrhunderthallea traži otkazivanje koncerta. "Od fašizma se ne smije poslovati", poručili su iz stranke, prenosi Tagesschau. Gradski vijećnik Benjamin Aličić pritom je ustvrdio da je Thompson godinama predmet kritika zbog nacionalističke i fašističke simbolike na svojim nastupima. Kao jedan od razloga naveo je izvođenje pjesme "Bojna Čavoglave", koja započinje pozdravom "Za dom spremni". Njemački medij u tekstu podsjeća i na ranije kontroverze koje su pratile hrvatskog pjevača te na činjenicu da su mu u prošlosti pojedini nastupi bili zabranjeni u Austriji i Švicarskoj. Tagesschau pritom iznosi niz tvrdnji o Thompsonovu odnosu prema ustaškoj simbolici, uključujući i ranije medijske prijepore oko snimke pjesme o Jasenovcu. Thompson posljednjih godina tvrdi da je sporna snimka krivotvorena.

Dvorana zasad ne vidi razlog za otkazivanje

Unatoč političkom pritisku, iz Jahrhunderthallea zasad ne namjeravaju povući koncert iz programa. Iz uprave dvorane za Hessenschau su poručili da prije događaja provjeravaju mogu li se očekivati sadržaji koji bi bili protivni njemačkom ustavnom ili kaznenom pravu, kao i postoje li druge opasnosti za javnu sigurnost i red.

"Trenutačno nemamo konkretnih saznanja u tom smjeru", poručili su iz Jahrhunderthallea. Tagesschau napominje kako ni pozdrav "Za dom spremni" ni ustaški simboli sami po sebi nisu zabranjeni njemačkim zakonodavstvom, zbog čega zasad nema pravne osnove na temelju koje bi uprava dvorane morala otkazati koncert.

Povratak u Frankfurt nakon gotovo dva desetljeća

Thompson u Frankfurt stiže u sklopu nastavka turneje "Hodočasnik". Nakon niza koncerata u Hrvatskoj, najavljeni nastup predstavlja početak novog europskog dijela turneje. Na programu su pjesme s aktualnog albuma, ali i brojni hitovi iz njegove dugogodišnje karijere. Bez obzira na kontroverze koje su se u Njemačkoj otvorile odmah nakon najave koncerta, interes publike očito nije izostao. Činjenica da su ulaznice za dvoranu od oko 4.000 mjesta planule u svega dva sata pokazuje da Thompson među hrvatskom dijasporom u Njemačkoj i dalje ima brojnu publiku.