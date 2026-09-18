Thompson ponovno na meti Ljevice u Njemačkoj: Traže zabranu rasprodanog koncerta

Zastupnički klub Ljevice u Frankfurtu ponovno je pojačao pritisak na organizatore koncerta Marka Perkovića Thompsona, koji bi se 13. studenoga trebao održati u Jahrhunderthalle. U novom zahtjevu traže otkazivanje nastupa, pozivajući se i na događanja s nedavnog koncerta u Vukovaru.

Prema navodima Ljevice, u Vukovaru je Thompson izgovorio „Za dom“, nakon čega je publika odgovorila „Spremni“, a tijekom koncerta prikazivana je i simbolika HOS-a. Predsjednica zastupničkog kluba Daniela Mehler-Würzbach tvrdi da zbog toga postoje nove okolnosti koje bi uprava dvorane trebala uzeti u obzir.

Traže da se odluka ponovno razmotri

Ljevica sada od Jahrhunderthalle i organizatora traži da otkažu koncert, dok bi gradske vlasti, prema njihovu prijedlogu, trebale ispitati postoje li pravne i sigurnosne mogućnosti za djelovanje.

Rasprava oko Thompsonova nastupa u Frankfurtu traje već nekoliko tjedana. Protiv održavanja koncerta ranije su se izjasnili i Zeleni, dok se CDU u početku također protivio nastupu, nazivajući ga pogrešnim signalom. CDU je naknadno promijenio stav nakon razgovora s organizatorom i jamstva da se neće izvoditi sporne pjesme povezane s ratnim razdobljem devedesetih.

Mehler-Würzbach sada smatra da događanja u Vukovaru pokazuju kako se rasprava ne može svesti samo na popis pjesama koje će biti izvedene.

Koncert je i dalje u programu

Unatoč zahtjevima za otkazivanjem, Thompsonov frankfurtski koncert trenutačno je i dalje službeno najavljen za 13. studenoga u 21 sat, a na stranici Jahrhunderthalle označen je kao rasprodan. Dvorana je u privatnom vlasništvu, zbog čega gradske vlasti nemaju izravnu kontrolu nad njezinim programom.

Pritisak na Thompsonove nastupe postoji i u Stuttgartu. Tamošnja frakcija Die Linke SÖS Tierschutz zatražila je da se spriječi njegov koncert zakazan za 7. studenoga u Porsche-Areni.

U Frankfurtu se, s druge strane, pojavila i peticija koja se protivi zahtjevima za otkazivanje te tvrdi da se Thompsonove koncerte i njegove posjetitelje pogrešno povezuje s ekstremizmom.