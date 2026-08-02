Thompson pokazao prve prizore s Gospina doca. Pogledajte kako napreduju pripreme za veliki koncert

Pripreme za koncert Marka Perkovića Thompsona, koji će se 8. kolovoza održati na stadionu Gospin dolac u Imotskom, u punom su jeku.

Pjevač je na svojim društvenim mrežama podijelio prve fotografije i videozapise s lokacije, pokazujući kako napreduje postavljanje pozornice i priprema cjelokupne produkcije.

Na stadionu su već započeli radovi na montaži velike pozornice, a na terenu su vidljivi teški strojevi koji sastavljaju metalnu konstrukciju. Uz pozornicu su raspoređeni brojni sanduci s opremom za razglas i rasvjetu, koja će biti korištena tijekom koncerta.

Uz objavljene snimke poručeno je kako pripreme teku prema planu.

"Pripreme za veliki koncert Marka Perkovića Thompsona, koji će se održati 8. kolovoza na stadionu Gospin dolac u Imotskom, odvijaju se prema planu!"

Objavu su zaključili kratkom porukom upućenom publici:

"Čuvajmo jedni druge!"

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Marko Perković Thompson (@thompson_hr)