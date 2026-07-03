Thompson objavio važne upute uoči sutrašnjeg koncerta

Marko Perković Thompson uoči sutrašnjeg velikog koncerta u Zaprešiću objavio je važne prometne i organizacijske informacije za posjetitelje. Organizator poziva sve koji dolaze da se pridržavaju uputa kako bi dolazak i odlazak protekli što sigurnije i bez većih gužvi.

Posjetiteljima neće biti omogućen ulazak osobnim vozilima u uži dio Zaprešića. Za parkiranje je predviđeno parkiralište trgovačkog centra Westgate, gdje je na raspolaganju gotovo 7.000 parkirališnih mjesta.

Od 17 do 20 sati između Westgatea i stadiona vozit će shuttle autobusi, a nakon završetka koncerta ponovno će prevoziti posjetitelje prema parkiralištu. Posljednji shuttle autobus polazi u 1 sat iza ponoći. Od Westgatea do stadiona moguće je doći i pješice, za otprilike 30 minuta.

Od petka navečer bit će zatvoren uži prostor oko stadiona, a pristup će imati samo stanari, interventne službe, komunalna vozila i javni prijevoz. Na dan koncerta policija će na prilazima Zaprešiću preusmjeravati promet na obilazne pravce, zbog čega organizator upozorava na moguće gužve te poziva vozače da prate prometnu signalizaciju i upute policijskih službenika.

Organizator preporučuje dolazak javnim prijevozom. ZET-ove linije prometovat će redovno do 15 sati, nakon čega će autobusni terminal u Ulici Ante Starčevića biti zatvoren za sav promet osim autobusa javnog prijevoza.

Za povratak nakon koncerta osigurani su besplatni izvanredni vlakovi Hrvatskih željeznica sa željezničkih postaja Zaprešić i Zaprešić Savska, s polascima u 1, 1:30 i 2:30 sata. Osim toga, izvanredni ZET-ovi autobusi prema zagrebačkom Črnomercu polazit će u 00:30 i 01:20, a vozit će južnom obilaznicom uz zaustavljanje na željezničkoj postaji Zaprešić prije nastavka prema Zagrebu.

Na kraju objave organizator je uputio kratku poruku svim posjetiteljima: "Čuvajmo jedni druge!"