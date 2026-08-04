Thompson objavio fotografije sa Šubićevca. Pogledajte kako sve izgleda iz zraka

Na službenoj Facebook stranici Marka Perkovića Thompsona objavljen je niz fotografija s večerašnjeg koncerta na stadionu Šubićevac u Šibeniku.

Uz dojmljive prizore prepunog stadiona, osvijetljenog bakljama i svjetlima pozornice, objavljena je i kratka poruka: "Za Domovinu, pobjedu i zajedništvo – Pozdrav iz Šibenika."

Fotografije, čiji je autor Boško Ćosić, prikazuju atmosferu tijekom koncerta, na kojem se okupio velik broj obožavatelja iz svih krajeva Hrvatske i inozemstva.

Posebno se ističu kadrovi snimljeni iz zraka, na kojima se vidi stadion Šubićevac obasjan crvenim svjetlom baklji, dok tisuće posjetitelja zajedno pjevaju Thompsonove pjesme.

Objava je u kratkom roku prikupila brojne reakcije pratitelja.