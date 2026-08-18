Thompson nakon Hrvatske kreće na europsku turneju. Poznato gdje će održati prvi koncert

Nakon velike turneje po Hrvatskoj, na kojoj publici predstavlja svoj aktualni album „Hodočasnik“, Marko Perković Thompson nastavlja svoj koncertni put i izvan granica Hrvatske.

Europsku turneju započet će u Frankfurtu, gdje će sa svojim bendom nastupiti 13. studenoga 2026. godine u dvorani Jahrhunderthalle Frankfurt.

Koncert u Frankfurtu bit će prilika brojnim Hrvatima koji žive u Njemačkoj, ali i publici iz drugih europskih zemalja, da uživo čuju pjesme s albuma „Hodočasnik“, kao i brojne Thompsonove poznate hitove koje su obilježile njegovu dugogodišnju glazbenu karijeru.

Prodaja ulaznica za koncert u Frankfurtu započinje u četvrtak, 20. kolovoza, putem službenog prodajnog sustava Jahrhunderthalle Frankfurt. Ulaznice će biti dostupne putem internetske prodaje na stranici Jahrhunderthalle - MyTicket.

Koncert će se održati u dvorani Jahrhunderthalle Frankfurt, na adresi Pfaffenwiese 301, 65929 Frankfurt am Main. Ulaz u dvoranu bit će moguć od 19 sati, dok je početak koncerta predviđen za 21 sat.

Frankfurt će tako 13. studenoga biti prva postaja Thompsonove europske turneje nakon koncertne turneje po Hrvatskoj.