Thompson najavio veliki koncert u Stuttgartu: Poznato kada kreće prodaja ulaznica

Marko Perković Thompson najavio je novi koncert u sklopu svoje europske turneje. Hrvatski pjevač nastupit će 7. studenoga 2026. godine u Porsche-Areni u Stuttgartu, a koncert je zakazan za 21 sat.

Informaciju je Thompson objavio na svom službenom Facebook profilu. "Dragi prijatelji, Marko Perković Thompson će u sklopu Europske turneje 7.11.2026. održati koncert u areni Porsche-Arena Stuttgart s početkom u 21:00", objavljeno je.

Ulaznice u prodaji od srijede

Poznat je i termin početka prodaje ulaznica. Prodaja počinje u srijedu, 16. rujna, u 16 sati, i to putem njemačke platforme Easy Ticket. Porsche-Arena jedna je od poznatijih dvorana u Stuttgartu, a prema podacima službenog upravitelja može primiti do 7.500 posjetitelja.

Europska turneja nastavlja se u Njemačkoj

Stuttgart je još jedna njemačka postaja Thompsonove europske turneje. Već je ranije potvrđen njegov nastup u frankfurtskoj Jahrhunderthalle 13. studenoga, također s početkom u 21 sat. Za koncert u Frankfurtu interes publike bio je velik, a ulaznice su nakon početka prodaje rasprodane u svega nekoliko sati.

Sudeći prema dosadašnjem interesu publike za Thompsonove nastupe u Njemačkoj, velik interes može se očekivati i za koncert u Stuttgartu.