Thompson najavio kako će otvoriti koncert u Šibeniku: "Počinjemo Bojnom Čavoglave"

Marko Perković Thompson uoči koncerta u Šibeniku, koji će se održati u sklopu obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja, objavio je kako će nastup započeti pjesmom "Bojna Čavoglave".

U objavi na društvenim mrežama naveo je da od 1995. godine svaki svoj koncert otvara upravo tom pjesmom te da će tako biti i ove godine.

– U sklopu obilježavanja Oluje svaki svoj koncert, od 1995. godine pa do danas, započinjem pjesmom "Bojna Čavoglave", pa će tako biti i ove godine u Šibeniku – poručio je.

Dodao je kako za njega ta pjesma simbolizira vrijeme obrane i oslobađanja Hrvatske tijekom vojno-redarstvene operacije Oluja.

Thompson je u objavi također iznio svoje viđenje značenja pjesme, navodeći da ona predstavlja "trajni podsjetnik na hrabrost hrvatskih branitelja u obrani od jugo-komunističkog i srpskog fašizma" te simbol vrijednosti i slobode na kojima je, kako ističe, utemeljena moderna hrvatska država.

– S pjesmom "Bojna Čavoglave" stvarali smo našu državu i njome ćemo slaviti naše pobjede. Stoga ćemo njome započeti i naš koncert u Šibeniku, gradu heroju – zaključio je Thompson u objavi.

Koncert u Šibeniku održava se uoči obilježavanja 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja, a očekuje se dolazak velikog broja posjetitelja.