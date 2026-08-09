Thompson na koncertu: "Što ću kad sam slab na Imotski"

Stadion Gospin dolac u subotu navečer bio je ispunjen do posljednjeg mjesta. Više od 20 tisuća posjetitelja stiglo je u Imotski na koncert Marka Perkovića Thompsona, a publika je pristigla ne samo iz Hrvatske, već i iz inozemstva.Thompson je okupljene na početku koncerta pozdravio riječima "Hvaljen Isus i Marija", a potom poručio kako mu je drago što se nakon dvije godine ponovno vratio u Imotski.

"Pokušavamo obići što više mjesta, evo nas opet tu nakon dvije godine. Što ću kad sam slab na Imotski", rekao je prije nego što je izveo pjesmu "Ravnoteža".

Atmosfera je dodatno kulminirala tijekom izvedbe pjesme "Dolazak Hrvata", kada su na tribinama planule brojne baklje.

Koncert pratili i sa stijena, balkona i terasa

Za koncert je vladao velik interes, pa su se oni koji nisu uspjeli doći do ulaznica snašli na različite načine. Zahvaljujući specifičnom položaju Gospina dolca, dio ljudi nastup je pratio sa stijena iznad stadiona, dok su drugi pronašli mjesta uz ograde s kojih se mogla vidjeti pozornica.

Thompsonove pjesme slušale su se i s balkona te terasa okolnih kuća.

Majice 20 eura, zastave od pet do 20 eura

Velik interes vladao je i za suvenire i navijačke rekvizite. Majice su se prodavale po cijeni od 20 eura, dok je za hrvatske zastave, ovisno o njihovoj veličini, trebalo izdvojiti pet, deset ili 20 eura.

Na štandovima je bila dostupna i hrana. Pljeskavice su koštale pet eura, a kobasice i sendviči po tri eura.

Imotski satima prije koncerta bio u znaku Thompsona

Koncertna atmosfera u gradu počela se osjećati već od podneva. Ulice u okolici Gospina dolca ispunili su brojni posjetitelji i hrvatske zastave, dok su iz kafića odjekivale Thompsonove pjesme.

U jednom trenutku velik broj okupljenih zajedno je zapjevao "Moj dida i ja". Kako se približavao početak koncerta, mnoštvo se postupno premještalo prema Gospinu dolcu, koji je na kraju bio ispunjen do posljednjeg mjesta.