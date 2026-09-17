Thompson izazvao navalu u Njemačkoj: Stuttgart rasprodan za manje od tri sata, sustav za prodaju karata nije izdržao

Marko Perković Thompson ponovno je izazvao veliki interes publike, ovoga puta u Njemačkoj. Koncert koji će 7. studenoga održati u Porsche-Areni u Stuttgartu u potpunosti je rasprodan za manje od tri sata od početka prodaje ulaznica.

Prodaja je krenula u srijedu, 16. rujna, u 16 sati preko njemačkog sustava Easy Ticket. Već u prvim trenucima pokazalo se da je potražnja velika – toliko je korisnika istodobno pokušavalo pristupiti prodajnom sustavu da je stranica u jednom trenutku postala privremeno nedostupna.

Sustav se usporio pod navalom kupaca

Thompsonov tim ubrzo se oglasio zbog problema s kupnjom.

„Zbog velikog broja posjetitelja koji trenutačno pokušavaju pristupiti sustavu Easy Ticket za prodaju ulaznica, stranica je privremeno nedostupna“, poručili su dok je prodaja još trajala.

No poteškoće nisu dugo bile glavni problem potencijalnim kupcima – manje od tri sata poslije stigla je informacija da karata više nema.

„Ulaznice za koncert Marka Perkovića Thompsona u Porsche-Areni Stuttgart, koji će se održati 7. studenoga 2026., u potpunosti su rasprodane“, objavio je njegov tim.

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Iz Thompsonova tima potom su zahvalili publici na strpljenju tijekom tehničkih poteškoća, pojasnivši da je do povremenog usporavanja sustava došlo zbog velikog broja korisnika koji su mu pristupali u isto vrijeme.

Ni Frankfurt nije dugo izdržao

Stuttgart pritom nije jedini pokazatelj velikog interesa za Thompsonove nastupe među hrvatskom publikom u Njemačkoj.

Samo šest dana nakon Stuttgarta, 13. studenoga, Thompson bi trebao nastupiti u frankfurtskoj Jahrhunderthalle. Njemački javni servis Tagesschau ranije je izvijestio da je približno 4000 ulaznica za taj koncert rasprodano za samo dva sata.

Tako su oba najavljena njemačka koncerta izazvala veliku potražnju, a Stuttgart je u srijedu donio i dodatnu potvrdu interesa – ulaznice su nestale gotovo odmah nakon što su puštene u prodaju.

Nastavlja se niz brzih rasprodaja

Sličan scenarij Thompson je ove godine već imao i u Hrvatskoj. Koncert u Zaprešiću, održan 4. srpnja, bio je rasprodan svega nekoliko sati nakon početka prodaje.

Veliku potražnju zabilježio je i koncert u Vukovaru. Prema podacima koje je tada objavio Thompsonov tim, u kratkom vremenu prodano je oko 80.000 ulaznica.

Nakon velikih nastupa u Hrvatskoj, interes se tako očito preselio i među brojnu hrvatsku publiku u Njemačkoj – a večerašnja rasprodaja Porsche-Arene pokazala je da za ulaznicu u Stuttgartu nije bilo dovoljno samo željeti je kupiti, trebalo je biti i vrlo brz.