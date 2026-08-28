Thompson demantirao vukovarski portal: "Nikakva neslužbena set lista ne postoji"

Tim Marka Perkovića Thompsona oglasio se uoči sutrašnjeg koncerta u Vukovaru nakon što se u dijelu medija pojavio navodni popis pjesama koje bi pjevač trebao izvesti.

Kako navode, objavljeni popis od 34 pjesme nije set lista za koncert u Vukovaru, nego popis pjesama s nedavnog Thompsonova koncerta u Imotskom.

"Zbog velikog broja upita, kao i činjenice da su pojedini mediji prenijeli informaciju objavljenu na jednom portalu, primorani smo reagirati i demantirati navedeno", poručili su.

"Nikakva neslužbena set lista za Vukovar ne postoji"

Naglasili su da program sutrašnjeg koncerta nije objavljen te demantirali informacije koje su se proširile u javnosti.

"Objavljeni popis od 34 pjesme nije set lista za sutrašnji koncert Marka Perkovića Thompsona u Vukovaru, već lista s nedavnog koncerta u Imotskom. Nikakva 'neslužbena set lista' za Vukovar ne postoji", naveli su.

Na kraju su pozvali medije i javnost da sporni popis više ne prenose kao program vukovarskog koncerta.

"Molimo medije i javnost da navedeni popis ne prenose kao program koncerta u Vukovaru", zaključili su.