Thierry Henry: "Ja bih izgubio živce i poludio. Ostali su mirni. Borili su se do kraja. Imam ludo poštovanje!"

Sportski analitičar i komentator Thierry Henry u studiju FOX Sportsa osvrnuo se na ispadanje Hrvatske te način na koji su Vatreni reagirali nakon dramatičnog poraza, ali i na potez portugalske reprezentacije nakon utakmice, prenosi Sportnet.

Henry je posebno naglasio dostojanstvo hrvatskih igrača u trenutku velikog razočaranja:

"Jedna stvar koja mi je jako važna jest, da sam u toj situaciji s hrvatskom reprezentacijom, penal o kojem se možda možete raspravljati. Gol? Je li dotaknuo ili nije. Način na koji su to podnijeli, graciozno su izgubili. Moglo se vidjeti da su plakali, nisu otišli i napali suca, čak ni u VAR. Otišli su vidjeti Ronalda, pljeskali su svima. Ta hrvatska reprezentacija nije normalna."

U nastavku je istaknuo koliko je Hrvatska bila konkurentna tijekom cijelog susreta, ali i koliko ga je impresionirala njihova reakcija nakon posljednjeg sučeva zvižduka:

"Prije svega, gurali su Portugal cijelo vrijeme. Ali način na koji su reagirali nakon toga, iskren ću biti, ja bih izgubio živce i poludio. Jesam li bio u pravu ili ne, to je natjecatelj u vama u tom trenutku koji vam govori da trebate pronaći nešto za čime da idete. Idete na crveno, idete prema nekome, jednostavno se uzrujate, ne možete razumjeti."

Unatoč svemu, Henry je imao samo riječi hvale:

"Ostali su mirni. Borili su se do kraja. Imam ludo poštovanje."