Težak udarac za Istru 1961: Ostali bez dva važna igrača

Istra 1961 ostala je bez kapetana Antonija Maurića i veznjaka Daoude Doumbije, koji su se ozlijedili na utakmici prošlog, devetog kola protiv Osijeka (1:2) na Opus Areni.

Pulski klub je potvrdio da Maurić zbog ozljede koljena neće više igrati ove sezone, dok Doumbiju također očekuje dulje izbivanje s travnjaka, piše gol.hr.

Mauriću puknuo križni ligament

Najgore je prošao Maurić, koji je protiv Osijeka postigao fantastičan pogodak, ali je naknadnim pregledima utvrđeno da mu je puknuo križni ligament koljena. Pred njim su operacija i višemjesečna rehabilitacija, a očekuje se da će oporavak trajati između više od šest mjeseci.

Ništa manje zabrinjavajuće nisu vijesti o Doumbiji, i njega očekuje operativni zahvat, a procjenjuje se da bi mogao izbivati pet do šest mjeseci, što znači da je njegov povratak moguć tek u završnici sezone.

Istra poslala emotivnu poruku

Iz pulskog kluba oglasili su se porukom podrške ozlijeđenim nogometašima.

"Ovim putem želimo pružiti ogromnu podršku, snagu i zajedništvo našem Antoniju Mauriću, koji će zbog ozljede koljena zadobivene na utakmici s Osijekom nažalost morati preskočiti ostatak sezone i fokusirati se na svoj oporavak. Osim toga, s terena će također zbog ozljede izbivati i Daouda Doumbija kojem isto tako želimo svu podršku i uspjeh u rehabilitaciji", poručili su iz Istre.

"Svi smo uz vas momci, vratit ćete se još jači, a naša vjera u vas neka vam bude snaga za svaki idući korak. Vaša zeleno-žuta obitelj vas voli", zaključili su iz pulskog kluba.

Standings provided by Sofascore