Težak prvi dan na Grand Prixu Zagreb za hrvatske judašice i judaše

Prvi dan IJF Grand Prixa Zagreb u Areni Zagreb donio je nastup pet hrvatskih predstavnika i samo jednu pobjedu. Nitko od hrvatskih predstavnika nije se probio do finalnog bloka, koji počinje u 17 sati uz prijenos na HTV2.

Najveća očekivanja bila su od Ane Viktorije Puljiz (JK Solin), brončane sa Svjetskog prvenstva u Bakuu, koja je u osmini finala kategorije do 57 kg izgubila od Kosovarke Loxhe. Bez pobjede je ostala i Tihea Topolovec (AJK Mladost), nedavna pobjednica Grand Slama u Abu Dhabiju, koju je u 1. kolu kategorije do 52 kg zaustavila Azerbajdžanka Mamadalijeva.

- Najviše mi je žao zbog navijača koji su u svakom nastupu naših judašica i judaša dali pravu podršku. Morat ćemo analizirati i vidjeti po svakom nastupu koji je bio razlog poraza, pogotovo za Puljiz i Topolovec - rekao je izbornik ženske reprezentacije Dragan Crnov.

U kategoriji do 66 kg Dani Klačar (JK Istarski borac) otvorio je turnir pobjedom protiv Meksikanca Jare, a u sljedećem kolu izgubio je od Brazilca Silve.

- Iako je bio blizu pobjede i u drugom nastupu, Dani nije bio na 100% svojih mogućnosti. Vjerojatno je utjecala i prošlotjedna viroza, tako da mi je žao što nije u Zagrebu pokazao koliko je napredovao i koliko pokazuje sve bolji judo na svjetskoj pozornici - rekao je Klačarov trener Dean Ilić.

Roko Rozga (JK Kaštela) poražen je od Brazilca Lime, a Kristian Butući (JK Black Belt) od Bayanmunkha iz UAE-a.

Natjecanje se nastavlja u subotu, kad na tatami izlaze Iva Oberan (JK Dubrovnik 1966), Nina Cvjetko (JK Solin) i Nina Simić (JK Pujanke) u kategoriji do 63 kg, Lara Cvjetko (JK Solin), Marta Voraček (JK Lika Zagreb) i Anđela Violić (JK Dubrovnik 1966) u kategoriji do 70 kg. Nikola Zorotović (JK Kaštela), Robert Klačar (JK Istarski borac) i Luka Katić (JK Osijek) nastupaju u kategoriji do 73 kg te Ante Ivan Begić (JK Lika Zagreb) i Luka Zorotović (JK Kaštela) u kategoriji do 81 kg.

Kvalifikacije počinju u 9:45 sati, svečano otvorenje natjecanja je u 16:15 sati, a finalni blok od 17 sati. Prijenos finalnih borbi sva tri dana natjecanja je na programu HTV 2.