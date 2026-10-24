Težak poraz Jadrana u Zagrebu: Mladost preuzela vrh ljestvice, Splićani se okreću europskom prvaku

Na prvi se pogodak čekalo gotovo četiri minute, kada je Matković svladao Čubranića za 0:1. Obrane su u uvodnim minutama bile čvršći dio igre obiju momčadi, a mreže su se rijetko tresle. Brubnjak je u sedmoj minuti izjednačio na 1:1, da bi Butić u završnici prve četvrtine realizirao peterac za povratak vodstva Jadrana. Bio je to, pokazat će se, posljednji put da su Splićani imali prednost.

U drugoj četvrtini Jadran je ostao bez odgovora na domaću seriju. Mladost je nanizala pet pogodaka i s 1:2 stigla do 6:2. Babić je s dva gola pokrenuo preokret, a Radulović s još dva i Brubnjak s jednim, nastavili puniti mrežu Popadića.

Momčad trenera Marelje je u tom razdoblju teško dolazila do izrađenih prilika, a kada bi pronašli put prema vratima, ondje ih je dočekivao raspoloženi Čubranić.

Bušić je u 15. minuti prekinuo post gostiju pogotkom s igračem više, a Zović je nedugo zatim realizirao peterac za 6:4. Jadran je tako nakratko smanjio zaostatak, no nije uspio nastaviti u istom smjeru.

Mladost je brzo vratila rezultatsku kontrolu pa je u 22. minuti na semaforu stajalo visokih 10:4.

Uoči posljednjih osam minuta Mladost je vodila 13:6, a zaostatak Jadrana bio je posljedica ponajprije loše druge četvrtine, u kojoj je pet primljenih pogodaka u nizu rano odvelo utakmicu u jednom smjeru.

Zagrepčani su ovom pobjedom preuzeli vodeću poziciju u PH-u, ali tek smo na početku sezone.

Jadranaši se sada okreću Ligi prvaka, u 2. kolu, 28. listopada na Poljud dolazi Barceloneta, prvak Europe. Karte su u prodaji na Adriaticket.

Mladost – Jadran 16:8 (1:2, 5:2, 7:2, 3:2)

5. kolo Prvenstva Hrvatske. Zagreb, bazen na Savi.

Mladost: Čubranić (8 obrana), Brubnjak 4, Tončinić, Fajković, Pavillard, Babić 2, Bukić, Lazić, Nagaev 2, Radulović 4, Vukičević 3, Panfilov, Batoš, Lozina 1. Trener: Hrvoje Hrestak.

Jadran: Popadić (4 obrane), Penava, Seman, Radan, Butić 3, Pejković, Ćurković, Zović 1, Požarić, Skejić, Matković 2, Katunarić, Anić (1 obrana), Bušić 2. Trener: Jure Marelja.

Peterci: Mladost (2/2), Jadran (4/4)