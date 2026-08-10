Težak dan za naše vatrogasce: Požari buknuli diljem Dalmacije, gorjeli automobili, šuma i raslinje

U posljednja 24 sata na području Splitsko-dalmatinske županije vatrogasci su intervenirali na više požara.

Na području Gornjeg Humca – Košer požar se i dalje aktivno nadzire. Požari u Prgometu i Lećevici ugašeni su tijekom jučerašnjeg dana.

U Segetu Donjem, na području Medene, u 8:37 sati izbio je požar na automobilima. Izgorjela su tri automobila, dok je jedan nagorio. Požar je zahvatio i oko 100 četvornih metara okolne šume. Intervenirali su DVD Seget Vranjica i JVP Trogir.

Na području Crivca kod Muća u 13:35 sati izbio je požar otvorenog prostora. Požar je lokaliziran u 15 sati, a ugašen u 18 sati. Izgorjelo je oko jednog hektara trave i niskog raslinja. Na intervenciji su sudjelovali DVD Muć i DVD Ružić.

U Vinjanimа kod Imotskog u 14 sati izbio je požar razvodnog ormara unutar trafostanice. Intervenirala je JVP Imotski.

U Košutama je u 16:45 sati izbio požar niskog raslinja i dva zapuštena vinograda. Opožaren je oko jedan hektar površine, a na intervenciji su sudjelovali vatrogasci DVD-a Trilj.