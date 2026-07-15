Teško stradao vozač romobila u Dalmaciji: Vozio bez kacige i prošao kroz crveno

Policija je dovršila očevid i kriminalističko istraživanje prometne nesreće koja se u subotu navečer dogodila u Pirovcu, a u kojoj je teško, po život opasno, ozlijeđen 30-godišnji vozač električnog romobila.

Utvrđeno je da je nesreću izazvao sam vozač romobila. Oko 22.30 sati vozio je Ulicom Put sv. Ante bez zaštitne kacige te se kretao kolnikom, iako je bio dužan voziti uzdignutim pješačkim nogostupom jer na toj dionici nije bilo biciklističke staze ni trake.

Dolaskom do četverokrakog raskrižja državne ceste D8 s Ulicom dr. Franje Tuđmana nije se zaustavio na crvenom svjetlu na semaforu, već je ušao u raskrižje, gdje se sudario s osobnim automobilom slovenskih registarskih oznaka kojim je upravljao 75-godišnji slovenski državljanin.

U sudaru je 30-godišnjak zadobio teške tjelesne ozljede opasne po život te je prevezen na liječenje u KBC Split.

Zbog izazivanja prometne nesreće i više prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama protiv njega će biti podnesen obavezni prekršajni nalog.