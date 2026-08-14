Teško stanje troje pacijenata nakon požara kod Omiša: "Borimo se za njihov život"

Dr. Tihana Magdić Turković, voditeljica Odjela anesteziologije i intenzivnog liječenja Klinike za traumatologiju KBC-a Sestre milosrdnice, u izjavi za medije rekla je da je u petak u tu bolnicu zaprimljeno troje pacijenata iz KBC-a Split. Radi se o dvije muške i jednoj ženskoj osobi, u dobi od 18 do 46 godina, piše Dnevnik.

"Svi su teško opečeni, imaju kožu opečenu u rasponu od 40 do 70 posto. Svi su životno ugroženi, svi su intubirani i mehanički ventilirani. U ovom trenutku se borimo za njihov život i očuvanje njihovih vitalnih funkcija. Sa sigurnošću mogu reći i da će svih troje zahtijevati višemjesečno liječenje u našoj bolnici", rekla je Magdić Turković.