Teško stanje stradalih u požaru kod Omiša: Svi su intubirani i životno ugroženi

Stanje troje pacijenata koji su stradali u velikom požaru kod Omiša i prevezeni su u KBC Sestre milosrdnice i dalje je nepromijenjeno. Svi su životno ugroženi i nalaze se u Jedinici intenzivnog liječenja Klinike za traumatologiju, priopćili su iz bolnice.

Pacijenti su intubirani i priključeni na mehaničku ventilaciju, a liječnici im daju terapiju s ciljem stabilizacije vitalnih funkcija.

Dodatnom dijagnostikom utvrđeno je da su, osim teških opeklina, zadobili i ozbiljne inhalacijske ozljede.

Opekline kod troje pacijenata zahvaćaju između 40 i 70 posto površine tijela, a kod svih su potvrđene i teške ozljede dišnih putova nastale udisanjem dima i vrućih plinova.