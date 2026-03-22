Teško skidate masnoću s trbuha? Stručnjaci upozoravaju na ove svakodnevne navike

Ako se teško rješavate masnoće na trbuhu, uzrok možda nije samo u prehrani i vježbanju, već i u svakodnevnim navikama. Ključnu ulogu pritom ima kortizol, poznat kao hormon stresa.

Iako je kortizol važan za energiju i funkcioniranje organizma, njegovo dugotrajno povišenje može poremetiti metabolizam, povećati apetit i potaknuti nakupljanje masnoće upravo u području trbuha. Stručnjaci upozoravaju da mnoge navike koje podižu kortizol često nesvjesno ponavljamo svaki dan.

Kava u kasnim satima

Popodnevna ili večernja kava može negativno utjecati na san i razinu kortizola. Kofein blokira djelovanje adenozina, neurotransmitera koji potiče pospanost, zbog čega ostajemo budni. Čak i ako uspijemo zaspati, kvaliteta sna može biti lošija, što dugoročno održava povišen kortizol.

Vježbanje prije spavanja

Tjelovježba je važna za zdravlje, ali vrijeme kada je obavljamo također je bitno. Intenzivno vježbanje navečer može povećati budnost i otežati opuštanje, što može negativno utjecati na san i razinu kortizola.

Preskakanje obroka

Dugotrajno smanjen unos hrane tijelo doživljava kao stres. To može potaknuti lučenje kortizola, usporiti metabolizam i otežati mršavljenje, posebno u području trbuha.

Nedostatak sna

Kvalitetan san jedan je od ključnih čimbenika u regulaciji hormona. Kronični manjak sna povećava razinu kortizola, remeti hormone gladi i pojačava želju za hranom bogatom šećerima i ugljikohidratima, što dodatno otežava kontrolu tjelesne težine.

Male promjene u svakodnevnim navikama mogu imati velik utjecaj na zdravlje i uspješnost mršavljenja, poručuju stručnjaci.