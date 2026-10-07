Teško ozlijeđen vozač električnog romobila: Vozio bez kacige i pod utjecajem alkohola

U prometnoj nesreći koja se u utorak oko 7 sati dogodila u mjestu Čajkovići teško je ozlijeđen 47-godišnji vozač električnog romobila. Zbog težine zadobivenih ozljeda zadržan je na bolničkom liječenju. Prema informacijama policije, 47-godišnjak se električnim romobilom kretao kolnikom nerazvrstane ceste kod Čajkovića, a pritom na glavi nije imao zaštitnu kacigu.

U zavoju izgubio nadzor nad romobilom

Ulaskom u lijevi pregledni zavoj, zbog brzine koja nije bila prilagođena uvjetima i stanju kolnika, izgubio je nadzor nad romobilom te pao na kolnik. U padu je zadobio teške tjelesne ozljede. Nakon pružene liječničke pomoći zadržan je na daljnjem bolničkom liječenju. Policija je vozača alkotestirala, a utvrđeno je da je bio pod utjecajem alkohola.

Policija podsjeća na pravila za vozače romobila

Iz policije ovom prilikom ponovno podsjećaju na pravila kojih se moraju pridržavati vozači električnih romobila i drugih osobnih prijevoznih sredstava. Romobilima ne smiju upravljati djeca i osobe mlađe od 14 godina, a vozači tijekom vožnje moraju nositi zaštitnu kacigu.

Na romobilima nije dopušten prijevoz drugih osoba, a zabranjeno je i korištenje slušalica u oba uha tijekom vožnje. Noću i pri smanjenoj vidljivosti vozači moraju nositi reflektirajući prsluk ili drugu reflektirajuću oznaku.

Dopuštena koncentracija alkohola iznosi do 0,5 g/kg. Vozači električnih romobila dužni su koristiti biciklističke staze ili trake, a gdje one ne postoje trebaju se kretati nogostupima i pješačkim zonama, odnosno kolnicima na kojima je brzina ograničena do 50 kilometara na sat, uz obvezno kretanje što bliže desnom rubu kolnika.