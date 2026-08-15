Teško ozlijeđen nakon pada s bicikla: Policija utvrdila da je bio pod utjecajem alkohola

Jučer, 14. kolovoza u 21.07 sati u Murteru, dogodila se prometna nesreća u kojoj je vozač bicikla teško ozlijeđen.

Prometna nesreća se dogodila na način da je 65-godišnji državljanin Njemačke, pod utjecajem alkohola, upravljajući biciklom u Murteru ulicom Jeratova, nije prilagodio brzinu kretanja bicikla uslijed čega gubi nadzor nad upravljačem bicikla te s istim pada na kolnik.

Od siline pada, 65-godišnjaku su u Općoj bolnici u Šibeniku konstatirane teške tjelesne ozljede te je zadržan na daljnjem liječenju.

Zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, protiv 65-godišnjaka biti će izdan obvezni prekršajni nalog.