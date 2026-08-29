Teško ozlijeđen 57-godišnjak tijekom lova kod Gračaca

Na području Gračaca sinoć je tijekom lova teško ozlijeđen 57-godišnji muškarac. Zadarska policija dojavu o ranjavanju u blizini mjesta Begluci zaprimila je nešto nakon 1 sat ujutro.

Ozlijeđeni muškarac hitno je prevezen u Opću bolnicu Zadar, gdje je utvrđeno da je zadobio teške ozljede.

Policijski službenici obavili su očevid na mjestu događaja, a u policijsku postaju potom se javio 64-godišnji lovac koji je bio u lovu zajedno s ozlijeđenim muškarcem.

Policija utvrđuje okolnosti ranjavanja

U tijeku je kriminalističko istraživanje kojim policija nastoji utvrditi kako je došlo do ranjavanja te sve ostale okolnosti ovog događaja.

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