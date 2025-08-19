Teško ozlijeđen 18-godišnajak koji je pri vožnji ispao kroz prozor: "Sjedio na vratima s nogama i rukama izvan vozila"

Jedva punoljetan mladić (18) teško je stradao nakon što se vozio sjedeći na spuštenom prozoru. U jednom je trenutku tijekom vožnje pao na asfalt. Završio je u bolnici na odjelu intenzivne s izuzetno teškim tjelesnim ozljedama.

Oko 2.55 sati ujutro u Bjelovaru došlo je do nesretnog događaja, javlja Policijska uprava. Vozač (20) upravljao je osobnim automobilom, dok se njegov 18-godišnji suputnik prevozio na vozilu sjedeći na vozačevim vratima!

Kako u ponedjeljak otkriva policija, on je kroz spušteni prozor na prednjim lijevim vratima sjedio na vratima s nogama i rukama izvan vozila. Rukama se pridržavao za vrata i krov vozila, javlja Danica.

“U nastavku vožnje mladić je pao na kolnik i zadobio ozljede. Prevezen je u bolnicu u Bjelovar, gdje je smješten na odjel intenzivne njege”, kažu u bjelovarskoj policiji danas.