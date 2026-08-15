Teško je vjerovati u slučajnost: Dva požara u Kaštelima izbila u samo 13 minuta

Vatrogasci su u noći na subotu imali pune ruke posla na području Kaštela, gdje su u razmaku od samo 13 minuta izbila dva požara otvorenog prostora – jedan na području Malačke u Kaštel Starom, a drugi na Rudinama u Kaštel Novom.

Prva dojava stigla je u 00:47 sati, kada je prijavljen požar otvorenog prostora na području Malačke u Kaštel Starom. Na teren je izašao DVD Kaštela, a u intervenciji su sudjelovali DVD Mladost s dva vozila i šest vatrogasaca te DVD Kaštela s dva vozila i šest vatrogasaca.

Vatrogasci su požar uspjeli lokalizirati u 1:30 sati. Opožareno je približno 5000 četvornih metara trave i niskog raslinja, a požar je potpuno ugašen u 2:48 sati.

Samo 13 minuta nakon prve dojave, u 1 sat, prijavljen je još jedan požar otvorenog prostora, ovoga puta na području Rudina u Kaštel Novom.

Zbog novog požara obaviješten je DVD Kaštela, a na intervenciju su upućena sva društva s kaštelanskog operativnog područja.

Na Rudinama su intervenirali DVD Gomilica s tri vozila i osam vatrogasaca, DVD Mladost s jednim vozilom i tri vatrogasca, DVD Kaštela s tri vozila i deset vatrogasaca, JVP Trogir s jednim vozilom i tri vatrogasca te DVD Solin s jednim vozilom i dva vatrogasca.

I ovaj je požar lokaliziran u 1:30 sati. Zahvatio je oko 5000 četvornih metara trave i niskog raslinja, a potpuno je ugašen u 2:33 sata.

Tako su se vatrogasci tijekom noći praktički istodobno borili s dva požara otvorenog prostora na području Kaštela. Prvi je izbio u 00:47, drugi u 1 sat, a oba su stavljena pod kontrolu pola sata kasnije.