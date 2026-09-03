Teško je vjerovati, gotovo je s vrućinama! Evo kada dolazi ciklona koja će POSVUDA otpuhati ljeto, ali donosi i jedan mogući problem

Nakon rekordno toplog ljetu Dalmaciji, a pri tom je kolovoz u mnogim područjima, uključujući Split, bio najtopliji mjesec općenito od početka službenih meteoroloških mjerenja, rujan nastavlja u istom tonu.

Anticiklona se nad našim dijelom Europe "ponaša" kao da je sredina ljeta pa ne samo da podržava stabilno vrijeme, nego su temperature zraka primjerenije srpnju nego rujnu. To potvrđuju službeno izmjereni podaci prva dva dana mjeseca, kako u moru, tako u zraku. Tako su u 1. rujna izmjereni temperaturni rekordi mora u Dubrovniku, Mljetu, Komiži. Dubrovnik je zabilježio temperaturu mora od 29°C, a jučer je izmjerena temperatura zraka od 35,2°C, što je najviša vrijednost ikada izmjerena u rujnu. Split (Marjan) je bio na stupanj od rekorda i moguće je da će se biti srušen ovih dana.

Vrijeme se do kraja tjedna, pa ni početkom sljedećeg neće mijenjati. Ipak, večeras nam stiže prolazna bura koja neće donijeti bilo kakvo osvježenje, ali će sutra ponešto podignuti temperature zraka.

Teško je povjerovati, ali od sredine sljedećeg tjedna sve je izvjesnija značajna promjena vremena. Formiranje ciklona nad srednjim Sredozemljem donijelo bi krajem srijede kišu, pljuskove i grmljavinu te mnogima željno priželjkivani pad temperature zraka. Ipak, glavnina promjene dogodit će se u četvrtak. Osjetno će osvježiti, a ova će ciklona označiti konačan kraj rekordnog niza vrućina i vrlo vrućih dana, te se vrućine vjerojatno ove godine više neće ponoviti. Bit će to početak dužeg nestabilnijeg i svježijeg razdoblja.

Danas će biti pretežno vedro. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak i zapadnjak koji će na moru Dalmacije popodne biti pojačan do jak, ponegdje s vrlo jakim udarima. U ranu večer prolazno će zapuhati umjerena do jaka bura, ali će tijekom noći postupno slabiti. Bura će imati fenski učinak pa će današnja večer biti neugodno topla, ponegdje i vruća. Najviše dnevne temperature od 31 do 37°C.

U petak pretežno sunčano. Ujutro će puhati slaba do umjerena bura, danju slab do umjeren vjetar zapadnih smjerova koji će biti jači kasno popodne u kanalima među otocima kada će biti i prolazno jakih udara. Jutro će biti natprosječno toplo, najviše dnevne temperature većinom od 31 do 36°C.

Stabilno će biti i u dane vikenda. Subota donosi pretežno vedro vrijeme. Ujutro će puhati slaba bura, danju slab do umjeren vjetar zapadnih smjerova koji će biti jači kasno popodne u kanalima među otocima kada će biti i prolazno jakih udara. Navečer burin. Jutro neznatno svježije, najviše dnevne temperature većinom od 31 do 37°C.

Vrlo slično bit će u pretežno vedru nedjelju, a temperature će u najtoplijem dijelu dana biti od 31 do 36°C.

I ponedjeljak donosi kasnoljetnu vedrinu. Puhat će slab dnevni vjetar, a najviše dnevne temperature bit će uglavnom od 29 do 34°C.

I utorak će biti pretežno sunčan i u većini krajeva suh, ali popodne uz mogućnost kojeg izoliranog i prolaznog pljuska u Dalmatinskoj zagori. Zadržat će se vruće.

Srijeda donosi nagli pad tlaka zraka, a danju će zapuhati jugo kao siguran znak promjene vremena. Veći dio dana još će biti suho, ali se navečer očekuje jače naoblačenje sa zapada koje će prvo zahvatiti sjeverni Jadran, potom i srednji. U noći na četvrtak stižu kiša, pljuskovi i grmljavina i to posvuda. Lokalno će pasti preko 50 litara kiše po kvadratnom metru do kraja četvrtka, a temperature će pasti za 10-ak stupnjeva.

Osobito ovo valja naglasiti u kontekstu nedavno opožarenih područja jer bude li bujica, one će tamo izazvati nove probleme.

Ostatak tjedna bit će temperaturno izrazito ugodan uz izmjene sunčanih i oblačnih razdoblja i pokoji povremeni pljusak.