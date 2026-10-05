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Teški zastoji u Kaštelima: Sudar na brzoj cesti, kolone i prema izlazu na staru cestu

Velike poteškoće bilježe se i prema izlazu s brze ceste na staru donju cestu, gdje se također stvorila kolona vozila
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Teški zastoji stvaraju se večeras na brzoj cesti kroz Kaštela nakon prometne nesreće koja se dogodila na području Kaštel Gomilice.

Prema prvim informacijama, do sudara je došlo prije Kaštel Kambelovca u smjeru Trogira, a promet je znatno usporen.

Velike poteškoće bilježe se i prema izlazu s brze ceste na staru donju cestu, gdje se također stvorila kolona vozila.

Vozačima koji se kreću ovim dijelom Kaštela savjetuje se dodatan oprez i strpljenje. Više informacija o okolnostima prometne nesreće bit će poznato naknadno.

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