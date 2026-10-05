Teški zastoji u Kaštelima: Sudar na brzoj cesti, kolone i prema izlazu na staru cestu

Teški zastoji stvaraju se večeras na brzoj cesti kroz Kaštela nakon prometne nesreće koja se dogodila na području Kaštel Gomilice.

Prema prvim informacijama, do sudara je došlo prije Kaštel Kambelovca u smjeru Trogira, a promet je znatno usporen.

Velike poteškoće bilježe se i prema izlazu s brze ceste na staru donju cestu, gdje se također stvorila kolona vozila.

Vozačima koji se kreću ovim dijelom Kaštela savjetuje se dodatan oprez i strpljenje. Više informacija o okolnostima prometne nesreće bit će poznato naknadno.